Букмекеры обновили прогнозы по Евровидение-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. После первых репетиций Евровидения-2019, прошедших в субботу, 4 мая в Тель-Авиве, букмекеры обновили прогнозы относительно победителя конкурса, передает УНН, ссылаясь на прогнозы букмекеров на сайте eurovisionworld.com.
Так, на первом месте по-прежнему находится исполнитель из Нидерландов Дункан Лоренс, свидетельствует таблица букмекерских предпочтений.
За ним идет Сергей Лазарев из России, на третьем месте - Лука Хенни из Швейцарии.
В первую пятерку попали Mahmood из Италии и Джон Лундвик из Швеции.
Замыкает таблицу рейтингов Ото Немсадзе из Грузии и черногорская группа D-Moll.
Как сообщал УНН, на сцене конкурса песни "Евровидение 2019" в Тель-Авиве в субботу выступили 9 артистов первого полуфинала, которые провели свою первую репетицию.