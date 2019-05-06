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Букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2019

Букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Після перших репетицій Євробачення-2019, що пройшли у суботу, 4 травня у Тель-Авіві, букмекери оновили прогнози щодо переможця конкурсу, передає УНН, посилаючись на прогнози букмекерів на сайті eurovisionworld.com.

Так, на першому місці, як і раніше, перебуває виконавець з Нідерландів Дункан Лоренс, свідчить таблиця букмекерских вподобань.

За ним йде Сергій Лазарєв із Росії, на третій сходинці - Лука Хенні з Швейцарії.

До першої п’ятірки потрапили Mahmood з Італії і Джон Лундвік зі Швеції.

Замикає таблицю рейтингів Ото Немсадзе з Грузії та чорногорський гурт D-Moll.

Як повідомляв УНН, на сцені конкурсу пісні “Євробачення 2019” в Тель-Авіві в суботу виступили 9 артистів першого півфіналу, які провели свою першу репетицію.

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