Букмекери оновили прогнози щодо Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Після перших репетицій Євробачення-2019, що пройшли у суботу, 4 травня у Тель-Авіві, букмекери оновили прогнози щодо переможця конкурсу, передає УНН, посилаючись на прогнози букмекерів на сайті eurovisionworld.com.
Так, на першому місці, як і раніше, перебуває виконавець з Нідерландів Дункан Лоренс, свідчить таблиця букмекерских вподобань.
За ним йде Сергій Лазарєв із Росії, на третій сходинці - Лука Хенні з Швейцарії.
До першої п’ятірки потрапили Mahmood з Італії і Джон Лундвік зі Швеції.
Замикає таблицю рейтингів Ото Немсадзе з Грузії та чорногорський гурт D-Moll.
Як повідомляв УНН, на сцені конкурсу пісні “Євробачення 2019” в Тель-Авіві в суботу виступили 9 артистів першого півфіналу, які провели свою першу репетицію.