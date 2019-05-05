Стало відомо, як проходив перший день репетиції Євробачення-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На сцені конкурсу пісні “Євробачення 2019” в Тель-Авіві в суботу виступили 9 артистів першого півфіналу, які провели свою першу репетицію. Після неї, виконавці від Кіпру, Чехії, Фінляндії, Польщі, Словенії, Чорногорії, Угорщини, Білорусі та Сербії зустрілися з фанатами і пресою, передає УНН, посилаючись на сайт конкурсу.
Так, в суботу, 4 травня стартувала перша з двох запланованих репетицій в комплексі Expo Tel Aviv для перших 9 учасників.
Сьогодні на сцену мають вийти вісім країн, що залишилися, які візьмуть участь в першому півфіналі конкурсу “Євробачення-2019”.
Бельгія, Грузія, Австралія, Ісландія, Естонія, Португалія, Греція і Сан-Марино проведуть свої перші репетиції в Expo Tel Aviv.
Як повідомляв УНН, Вєрка Сердючка виступить на Євробаченні-2019 в Ізраїлі в якості запрошеної зірки.