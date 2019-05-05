Стало відомо, як проходив перший день репетиції Євробачення-2019

КИЇВ. 5 травня. УНН. На сцені конкурсу пісні “Євробачення 2019” в Тель-Авіві в суботу виступили 9 артистів першого півфіналу, які провели свою першу репетицію. Після неї, виконавці від Кіпру, Чехії, Фінляндії, Польщі, Словенії, Чорногорії, Угорщини, Білорусі та Сербії зустрілися з фанатами і пресою, передає УНН, посилаючись на сайт конкурсу.