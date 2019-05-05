Стало известно, как проходил первый день репетиции Евровидения-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На сцене конкурса песни “Евровидение 2019” в Тель-Авиве в субботу выступили 9 артистов первого полуфинала, которые провели свою первую репетицию. После нее, исполнители от Кипра, Чехии, Финляндии, Польши, Словении, Черногории, Венгрии, Беларуси и Сербии встретились с фанатами и прессой, передает УНН, ссылаясь на сайт конкурса.
Так, в субботу, 4 мая стартовала первая из двух запланированных репетиций в комплексе Expo Tel Aviv для первых 9 участников.
Сегодня на сцену должны выйти оставшихся восемь стран, которые примут участие в первом полуфинале конкурса “Евровидение-2019”.
Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция и Сан-Марино свои первые репетиции в Expo Tel Aviv.
Как сообщал УНН, Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019 в Израиле в качестве приглашенной звезды.