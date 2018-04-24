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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Букмекеры назвали имя-фаворит для нового британского принца

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Имя Артур стало любимым среди игроков в букмекерских конторах как имя новорожденного сына принца Уильяма и его жены Кейт в Великобритании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Букмекеры назвали имя-фаворит для нового британского принца

Букмекеры столкнулись со шквалом ставок на то, что младенца Уильяма и Кейт назовут в честь мифического короля Артура - лидера рыцарей Круглого стола.

В конторе William Hill заявили, что у них был очень напряженный день со ставками - почти 100 тысяч фунтов стерлингов, размещенных игроками, с именем-фаворитом Артур (2:1) и именем Джеймс на втором месте (4:1) .

Имя имеет сильную королевскую родословную, поскольку это одно из средних имен как Чарльза, так и Уильяма.

Большинство думает, что пара выберет традиционное имя. Но эксперты говорят, что есть вероятность, что выбор имени может отражать историю семьи Кейт Миддлтон.

Также ставки делают на имена Альберт, Фредерик, Джеймс и Филипп.

Напомним, пополнение в британской королевской семье изменило очередь на трон.

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