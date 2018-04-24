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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Букмекери назвали ім'я-фаворит для нового британського принца

Київ • УНН

 • 13807 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Ім'я Артур стало улюбленим серед гравців у букмекерських конторах як ім'я новонародженого сина принца Вільяма і його дружини Кейт у Великій Британії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Букмекери назвали ім'я-фаворит для нового британського принца

Букмекери зіткнулися зі шквалом ставок на те, що немовля Вільяма і Кейт назвуть на честь міфічного короля Артура - лідера лицарів Круглого столу.

У конторі William Hill заявили, що у них був дуже напружений день зі ставками - майже 100 тисяч фунтів стерлінгів, розміщених гравцями, з ім'ям-фаворитом Артур (2:1) і ім'ям Джеймс на другому місці (4:1).

Ім'я має сильний королівський родовід, оскільки це одне з середніх імен як Чарльза, так і Вільяма.

Більшість думає, що пара вибере традиційне ім'я. Але експерти кажуть, що є ймовірність, що вибір імені може відображати історію сім'ї Кейт Міддлтон.

Також ставки роблять на імена Альберт, Фредерік, Джеймс і Філіп.

Нагадаємо, поповнення у британській королівській родині змінило чергу на трон.

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