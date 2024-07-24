Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении российского военнослужащего, причастного к расстрелу гражданских лиц в городе Буча Киевской области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Следствием установлено, что в марте 2022 года во время оккупации города 24-летний заместитель командира боевой машины, наводчик-оператор 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ расстрелял два гражданских автомобиля, которые пытались эвакуироваться из зоны боевых действий.

Во время передвижения в составе военной колонны обвиняемый открыл огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки боевой машины десанта (БМД-2) по транспортным средствам, в которых находились семь гражданских лиц, в том числе двое малолетних детей - говорится в сообщении.

В результате расстрела погибли четверо гражданских лиц - мать, двое детей 5 и 10 лет, которые находились в первой машине, а также их сосед, который ехал во второй машине позади. Еще три человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Отцу расстрелянной семьи из-за полученных тяжелых ранений ампутировали левую голень.

В Офисе Генпрокурора доказывали, что во время нападения гражданские авто были припаркованы на обочине, не двигались в направлении военной колонны и не представляли никакой угрозы.

Обвиняемому инкриминируется нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Добавим

С начала полномасштабного вторжения рф погибло более 12700 гражданских лиц, среди них 562 ребенка. Расследование этих и других преступных эпизодов продолжается.

Напомним,

Прокуроры идентифицировали очередного российского военнослужащего, который в феврале 2022 года в оккупированном Гостомеле вместе с другими росгвардейцами открыл огонь по гражданскому автомобилю.

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