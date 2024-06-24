Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС рф, которого подозревают в убийстве гражданского мужчины осенью 2022 года, на оккупированной Херсонщине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали

Следствием установлено, что вечером 1 ноября 2022 года, обвиняемый, находясь на набережной г. Голая Пристань из автоматического оружия застрелил капитана буксира РБТ-1 "Ридса".

Правоохранители объясняют, что в тот вечер судно очередной раз направлялось из Херсона, перевозя людей. При попытке пришвартования российский военный открыл прицельный огонь.

Впоследствии, пытаясь скрыть преступление, оккупанты распространяли фейк о якобы обстреле буксира украинскими военными.

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При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС рф по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - подытожили в прокуратуре.

Напомним

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении командира Росгвардии, который отменил около 100 гражданских человек, держа их в морозильных камерах в аэропорту Гостомеля.