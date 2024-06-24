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Судитимуть окупанта, який під час окупації Херсонщини застрелив капітана цивільного судна

Київ • УНН

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Російському військовослужбовцю було пред'явлено звинувачення у вбивстві капітана буксира в окупованій Херсонській області в листопаді 2022 року, коли він відкрив вогонь під час швартування судна.

Судитимуть окупанта, який під час окупації Херсонщини застрелив капітана цивільного судна

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо військовослужбовця зс рф, якого підозрюють у вбивстві цивільного чоловіка восени 2022 року, на окупованій Херсонщині. Про це пише УНН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Деталі 

Слідством встановлено, що ввечері 1 листопада 2022 року, обвинувачений, знаходячись на набережній м. Гола Пристань з автоматичної зброї застрелив капітана буксира РБТ-1 "Ридса". 

Правоохоронці пояснюють, що того вечора судно черговий раз прямувало із Херсона, перевозячи людей. При спробі пришвартування російський військовий відкрив прицільний вогонь.

Згодом, намагаючись приховати злочин, окупанти поширювали фейк про нібито обстріл буксира українськими військовими.

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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця зс рф за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)

- підсумували в прокуратурі. 

Нагадаємо

Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо командира росгвардії, який катував близько 100 цивільних осіб, тримаючи їх у морозильних камерах в аеропорту Гостомеля.

Володимир Омельченко

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