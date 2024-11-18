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Будут судить иностранца-бомжа, который убил дворника на столичном Печерске

Киев  •  УНН

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57-летний иностранец, который жил на лестнице дома в Печерске, смертельно ранил ножом 40-летнего дворника. Нападавшего, который ранее уже был осужден, задержали на следующий день.

За убийство работника коммунального предприятия перед судом предстанет иностранец, который 10 лет жил на лестничной площадке одного из домов в Печерском районе Киева. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

В суд направлено обвинительное заключение в отношении 57-летнего мужчины, гражданина другого государства, который обвиняется в умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК Украины).

Как установило расследование, в июле 2024 года, когда 40-летний работник коммунального предприятия Печерского района возвращался домой, на улице Богомольца он встретил агрессивно настроенного иностранца. В результате словесного конфликта прохожий неожиданно ударил дворника в висок ножом, который имел при себе, и убежал.

Дворник получил тяжелое ранение. Прохожие, которые его случайно увидели, вызвали "скорую", которая доставила раненого в больницу. Через несколько дней пострадавший скончался в больнице, так и не придя в сознание.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день после совершения преступления был задержан подозреваемый - 57-летний гражданин иностранного государства, который в 2010 году уже был приговорен к 7 годам тюрьмы за причинение тяжких телесных повреждений жителю Печерского района. Впрочем, отбыв 4 года наказания, был освобожден по амнистии.

После отбытия наказания мужчина вернулся в Киев и почти 10 лет жил на лестничной площадке жилого дома в Печерском районе города Киева.

В связи с просроченным сроком документов, иностранец подлежал депортации из Украины, однако, учитывая бродяжнический образ жизни, указанные предписания не были выполнены.

Во время задержания по подозрению в убийстве дворника у него изъяли одежду со следами крови, хотя задержанный и убеждал, что это пролитый чай.

Сейчас обвиняемый находится под стражей в Киевском следственном изоляторе. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним

Галицкий районный суд Львова продлил содержание под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион еще на 60 суток. Мужчину, которого задержали в Днепре, будут удерживать без права на залог до 12 января 2025 года.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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