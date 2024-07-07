Киев • УНН
В понедельник, 8 июля, стабилизационные отключения будут осуществляться в течение дня во всех регионах Украины, с возможностью дополнительных отключений в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях с 14:00 и до конца дня, сообщает ДТЭК со ссылкой на инструкции Укрэнерго.
В понедельник, 8 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ДТЭК.
Детали
8 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток
Также в компании отметили, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях существует вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.
Дополнение
В Укрэнерго добавляют, что завтра будут действовать четыре очереди одновременно.
С 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 - четыре очереди. В остальные часы будут применяться три очереди отключений одновременно
Напомним
Министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что с 20 июля заработает программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК на покупку и установку альтернативных источников электричества.