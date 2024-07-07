В понедельник, 8 июля, во всех регионах Украины в течение суток будут действовать графики стабилизационных отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ДТЭК.

Детали

8 июля: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток - говорится в заметке ДТЭК.

Также в компании отметили, что в Киеве, Киевской области, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях существует вероятность применения светло-серых зон отключений с 14:00 и до конца суток.

Дополнение

В Укрэнерго добавляют, что завтра будут действовать четыре очереди одновременно.

С 00:00 до 14:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, с 19:00 до 22:00 - четыре очереди. В остальные часы будут применяться три очереди отключений одновременно - заявили в Укрэнерго.

Напомним

Министр экономики Украины Юлия Свириденко объяснила, что с 20 июля заработает программа льготного кредитования для ОСМД и ЖСК на покупку и установку альтернативных источников электричества.