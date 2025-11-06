Будут новые пакеты поддержки и важное соглашение для военных возможностей - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые договоренности с европейскими партнерами относительно новых возможностей в защите, в активных действиях. Готовятся новые пакеты поддержки и важное соглашение для военных возможностей Украины. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
"Готовим договоренности с европейскими партнерами относительно новых наших возможностей в защите, в активных действиях. В ближайшие недели – в ноябре – мы должны это финализировать. Будут новые пакеты поддержки для Украины. И еще – важное соглашение для наших военных возможностей", - сказал Зеленский.
Напомним
Украина планирует дипломатические мероприятия следующих недель. Есть над чем поработать и с партнерами в Европе, и с представителями США.