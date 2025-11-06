Будуть нові пакети підтримки і важлива угода для військових спроможностей - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про майбутні домовленості з європейськими партнерами щодо нових можливостей у захисті та активних діях. У листопаді очікуються нові пакети підтримки та важлива угода для військових спроможностей.
Президент України Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з європейськими партнерами щодо нових можливостей у захисті, в активних діях. Готуються нові пакети підтримки і важлива угода для військових спроможностей України. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
"Готуємо домовленості з європейськими партнерами щодо нових наших можливостей у захисті, в активних діях. Найближчими тижнями – у листопаді – ми маємо це фіналізувати. Будуть нові пакети підтримки для України. І ще – важлива угода для наших військових спроможностей", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Україна планує дипломатичні заходи наступних тижнів. Є над чим попрацювати і з партнерами у Європі, і з представниками США.