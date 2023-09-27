"Будут хорошие новости" - командующий Тарнавский о Таврическом направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram опубликовал видео, как аэроразведка уничтожает врага и анонсировал хорошие новости, передает УНН.
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"Таврическое направление. Будут хорошие новости. Наши воины стабильно продвигаются и уничтожают россиян", - говорится в сообщении.
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В течение предыдущих суток украинские защитники уничтожили на Таврическом направлении 38 единиц вражеской техники, 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 821 огневое задание.
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