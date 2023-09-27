"Будуть гарні новини" - командувач Тарнавський про Таврійський напрямок

Цитата

"Таврійський напрямок. Будуть гарні новини. Наші воїни стабільно просуваються та знищують росіян", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Впродовж попередньої доби українські оборонці знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць ворожої техніки, 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога. Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 821 вогневе завдання.

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