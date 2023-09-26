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На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 38 одиниць ворожої техніки

На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 38 одиниць ворожої техніки

Київ • УНН

 • 155724 перегляди

КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом попередньої доби українські оборонці знищили на Таврійському напрямку 38 одиниць ворожої техніки, 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський, пише УНН.

Цитата

“Знищено 38 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки. 

Також знищено 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога”, - йдеться у повідомленні.

Деталі 

Зазначається, що протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 698 обстрілів, завдав 21 авіаудару.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання.

За останню добу втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117).

Нагадаємо

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень

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