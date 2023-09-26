На Таврійському напрямку Сили оборони знищили 38 одиниць ворожої техніки

Цитата

“Знищено 38 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 7 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 2 РСЗВ, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 одиниця автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Також знищено 4 склади боєприпасів та 2 інші важливі об’єкти ворога”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що протягом минулої доби ворог 19 разів атакував українські позиції та здійснив 698 обстрілів, завдав 21 авіаудару.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 821 вогневе завдання.

За останню добу втрати ворога склали 176 осіб (безповоротні - 59, поранені - 117).

Нагадаємо

Загалом ворог завдав 14 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень

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