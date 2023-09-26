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На Таврийском направлении Силы обороны уничтожили 38 единиц вражеской техники

На Таврийском направлении Силы обороны уничтожили 38 единиц вражеской техники

Киев • УНН

 • 155723 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В течение предыдущих суток украинские защитники уничтожили на Таврийском направлении 38 единиц вражеской техники, 4 склада боеприпасов и 2 других важных объекта врага. Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск “Таврия” Александр Тарнавский, пишет УНН.

Цитата

“Уничтожено 38 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 7 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 СПГ, 18 БпЛА, 1 единица автомобильной техники и 2 единицы специальной техники. 

Также уничтожено 4 склада боеприпасов и 2 другие важные об’объекты врага”, - говорится в сообщении.

Детали 

Отмечается, что за прошедшие сутки враг 19 раз атаковал украинские позиции и совершил 698 обстрелов, нанес 21 авиаудар.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 821 огневую задачу.

За последние сутки потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117).

Напомним

В целом враг нанес 14 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В течение суток произошло 17 боевых столкновений

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