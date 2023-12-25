Будущий премьер Нидерландов призвал граждан Турции избрать нового президента

Нидерландский ультраправый политик Герт Вилдерс призвал избрать нового лидера Турции гражданами Герт Вилдерс призвал к избранию нового лидера Турции гражданами, которые "поддерживают секуляризм". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Я выиграл выборы в Нидерландах. И я желаю, чтобы граждане Турции, которые поддерживают секуляризм и кемализм, выбрали нового лидера, который сможет победить на следующих выборах, - сказал Вилдерс, который одержал победу на выборах 22 ноября.

Детали

Вилдерс давно призывал к ограничению иммиграции мусульман в Нидерланды. Он ранее критиковал Эрдогана, призывал к избранию нового турецкого лидера, который остановит приток большего количества арабов в Турцию, защитит турецких женщин, поддержит рабочий класс и прекратит коррупцию.

Эрдоган победил просветительскую партию Турции в начале этого года, и его 20-летнее правление перешло в третье десятилетие. Следующие президентские выборы в Турции запланированы на 2028 год. В то же время главная оппозиционная Народно-республиканская партия Турции уже выбрала нового лидера перед местными выборами в марте.

Вилдерс, который получил больше мест, чем предполагали любые опросы, сейчас ведет переговоры с тремя другими партиями по формированию правой коалиции с ним на посту следующего премьер-министра страны. Хотя четыре стороны, вероятно, достигнут соглашения по уменьшению миграции, такие темы как помощь Украине, сотрудничество с Европейским Союзом и климатическая политика могут осложнить переговоры. Последние опросы общественного мнения указывают на все большую поддержку Партии свободы Вилдерса.

Напомним

Вилдерс получил 37 из 150 мест в парламенте со своей праворадикальной Партией свободы (PVV), после чего планировал сформировать коалицию вместе с центристской партией NSC и правой либеральной партией VVD премьер-министра Марка Рютте, который уходит в отставку. Однако VVD уже отказался от участия в правительстве, что затрудняет 60-летнего Вилдерса найти стабильное правое большинство. В лучшем случае он теперь может стремиться к правительству меньшинства, кроме того, как отметил сам Вилдерс: "формирование правительства может занять месяцы".

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