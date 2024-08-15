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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будущее астронавтов Starliner остается неопределенным, но есть надежда на возвращение со SpaceX

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 11:01  •  8699 просмотра

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NASA решает, смогут ли астронавты Starliner вернуться на своем корабле из-за технических проблем. Возможно возвращение на SpaceX в начале следующего года, что продлит миссию с 8 дней до 8 месяцев.

До сих пор не понятно, как долго двум астронавтам NASA придется оставаться на борту Международной космической станции (МКС). Предполагается, что возможно, они полетят на корабле SpaceX, однако только в следующем году.

Пишет УНН со ссылкой на BBC News.

Детали

NASA должно решить до конца месяца, смогут ли астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор, космического самолета Boeing "Starliner", вернуться с Международной космической станции на своем транспортном средстве, или им придется ждать, пока их спасет корабль SpaceX.

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На пресс-конференции 14 августа представители NASA в очередной раз объявили, что возвращение астронавтов откладывается. Если инженеры признают, что лететь на корабле "Starliner" все же опасно, то, возможно, Уильямс и Уилмор смогут вернуться на корабле конкурента Boeing в сфере частного освоения космоса, компании SpaceX.

Предположительно, что они полетят на корабле SpaceX только в начале следующего года. В этом случае экспедиция, планировавшаяся на восемь дней, затянется на восемь месяцев. 

- пишет BBC News.

Справка

Starliner - это частично многоразовый космический корабль, который состоит из капсулы высотой около трех метров для экипажа и служебного модуля. В отличие от Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, приземляется не на воду, а на Землю.

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В мае 2022 года Starliner совершил свой первый успешный беспилотный полет к МКС и провел там четыре дня.

Миссия с Суни Уильямс и Бутч Уилмор

"Starliner" стартовал 5 июня 2024 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, несмотря на так и не устраненную до конца небольшую утечку гелия.

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Этот газ используется для подачи топлива в систему двигателей, которые используются для маневрирования в космосе и торможения во время повторного входа в атмосферу Земли. Утечка была минимальной, инженеры решили, что на общий ход миссии она не повлияет, и разрешили запуск

- передает BBC.

Однако за время миссии было зафиксировано еще четыре подобные утечки, а во время подлета к МКС отказали пять из 28 маневровых двигателей.

Удар от конкурента

Если оба астронавта действительно вернутся со SpaceX, это станет серьезным ударом - даже унижением - для компании Boeing, которая считает, что "Starliner" является надежным средством для возвращения двух астронавтов.

Программа разработки этого космического корабля уже стоила Boeing дополнительные 1,6 миллиарда долларов. Она потерпела многочисленные неудачи, включая неудачный первый беспилотный полет в 2019 году, и эта первая пилотируемая миссия стартовала с многолетним опозданием.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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