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Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний

Киев • УНН

 • 13407 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Правоохранители провели обыски в теневом офисе подрядных компаний по факту хищения 3 млрд грн во время строительства Подольского моста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Строительство Подольского моста: правоохранители снова пришли с обысками в офисы подрядных компаний

Детали

Следствием установлено, что между КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и ООО “Инвестиционно-строительная компания “Укрбуд” заключен договор касательно выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: “Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве”.

В дальнейшем ООО “ИСК “Укрбуд” на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО “Международный проектный институт”, которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту.

Сообщается, что неустановленными лицами подделана от имени ООО “Международный проектный институт” проектная документация по объекту строительства и подана для прохождения экспертизы в ГП “Укргосстройэкспертиза”.

В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, которые подконтрольны бенефициару компании-генерального подрядчика строительства, проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичиванию средств, носители информации и другие доказательства, которые имеют значение для уголовного производства.

Кроме того, в помещении ГП “Укргосстройэкспертиза” накануне также проведен обыск и изъято поддельную проектную документацию.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся экспертизы. Следствие продолжается.

Контекст

В октябре правоохранители сообщили о подозрении руководству коммунального предприятия “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев” и еще нескольких подрядных организаций в деле по факту хищения средств на строительстве Подольского моста в Киеве.

РанееУНН сообщили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, что на строительство Подольского моста в Киеве было выделено 1 787,9 млн гривен. И что теперь подрядчикам перечислены денежные средства на общую сумму 954,5 млн грн.

В то же время, в 2019 году на ремонт Подольского мостового перехода было предусмотрено 830 млн грн.

В октябре того же года отчитывались о том, что на Подольском мосту построили почти 3 км трассы метро.

Также дирекция сообщала, что завершить работы планируют в 2021 году.

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