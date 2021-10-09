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Розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського мосту в Києві: є нові підозри

Розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського мосту в Києві: є нові підозри

Київ • УНН

 • 21325 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру керівництву комунального підприємства “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та ще декількох підрядних організацій у справі за фактом розкрадання 150 млн на будівництві Подільського мосту в Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.

Деталі

Наголошується, що за результатами обшуків та оглядів, проведених з травня по серпень, нові підозри вручено першому заступнику керівника КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”, керівнику генпідрядної організації, а також двом керівникам підрядних організацій.

Слідством встановлено, що у квітні 2017-го між КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та генпідрядником укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.

На виконання цього договору, у листопаді 2019 року генпідрядник, як вказали правоохоронці, залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включаючи переміщення важких вантажів та інші допоміжні послуги.

Надалі, упродовж 2020 року, на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт з бюджету були перераховані кошти на загальну суму близько 148 млн грн.

Окрім того, упродовж серпня-листопада 2020 року між замовником будівництва, генпідрядником та підрядниками, як вказали у прокуратурі, складено та підписано акти приймання виконаних робіт з улаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту.

Водночас, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Сума завищення становить близько 1,8 млн гривень.

Загальна сума заподіяних столичному бюджету збитків за цими епізодами становить близько 150 млн гривень.

У зв’язку з цим, першому заступнику керівника КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри за новими встановленими епізодами за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.

Окрім того, вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України двом керівникам підрядних організацій, які фактично були залучені для виконання робіт за завищеними цінами та обготівкування коштів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо

16 серпня 2021 року керівникам КП та генпідряднику було повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно через завищення вартості робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму понад 4,5 млн гривень.

Доповнення

Раніше УНН повідомили у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва, що на будівництво Подільського мосту в Києві було виділено 1 787,9 млн гривень. І що наразі підрядникам перераховано кошти на загальну суму 954,5 млн грн.

Водночас, у 2019 році на ремонт Подільського мостового переходу було передбачено 830 млн грн.

У жовтні того ж року звітували про те, що на Подільському мосту побудували майже 3 км траси метро.

Також дирекція повідомляла, що завершити роботи планують у 2021 році.

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