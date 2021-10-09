Хищение 150 млн грн на строительстве Подольского моста в Киеве: есть новые подозрения

Детали

Отмечается, что по результатам обысков и осмотров, проведенных с мая по август, новые подозрения вручены первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", руководителю генподрядной организации, а также двум руководителям подрядных организаций.

Следствием установлено, что в апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и генподрядчиком заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве" .

Во исполнение этого договора, в ноябре 2019 года генподрядчик, как указали правоохранители, привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги.

В дальнейшем, в течение 2020 года, на основании подписанных актов сдачи-приемки выполненных работ из бюджета были перечислены средства на общую сумму около 148 млн грн.

Кроме того, в течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками, как указали в прокуратуре, составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста.

В то же время, согласно заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют сведениям, указанным в документах. Сумма завышения составляет около 1,8 млн гривен.

Общая сумма причиненного столичному бюджету ущербу по этим эпизодам составляет около 150 млн гривен.

В связи с этим, первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрениях по новым установленным эпизодам по ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.

Кроме того, вручено извещение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичиванию средств.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним

16 августа 2021 года руководителям КП и генподрядчику было сообщено о подозрении ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно из-за завышения стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на сумму более 4,5 млн гривен.

Дополнение

Ранее УНН сообщили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, что на строительство Подольского моста в Киеве было выделено 1 787,9 млн гривен. И что подрядчикам были перечислены средства на общую сумму 954,5 млн грн.

В то же время, в 2019 году на ремонт Подольского мостового перехода было предусмотрено 830 млн грн.

В октябре того же года отчитывались о том, что на Подольском мосту построили почти 3 км трассы метро.

Также дирекция сообщала, что завершить работы планируется в 2021 году.