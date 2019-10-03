На Подільському мосту вже побудували майже 3 км траси метро
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. На Подільському мосту у Києві вже побудували майже 3 км траси метро, роботи по будівництву не будуть припинятися протягом року. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН розповіла Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд Києва.
“На сьогодні в основних конструкціях побудовано частину естакади на Рибальському півострові (0,400 км), лівоповоротний з’їзд з Подільського мостового переходу на вул. Набережно-Рибальську (0,436 км), міст через р. Дніпро (0,473 км), естакаду на Трухановому острові (0,990 км), міст через р.Десенка (0,304км), естакаду в ур. Горбачиха (0,530 км)”, — повідомила дирекція.
Виконуються роботи з будівництва заїзду на Подільський мостовий перехід з вул. Набережно-Хрещатицької в районі вул. Верхній-Нижній Вал та ділянки Подільського мостового переходу від дамби Русанівських садів до шляхопроводу через залізницю.
“Мостовий перехід розраховано під сумісний рух автотранспорту (6 смуг руху) та метрополітену. Довжина суміщеної з Подільським мостовим переходом траси метрополітену складає 4,63 км, близько 2,7 км з яких вже побудовано”, — повідомила дирекція.
Станом на 25 вересня на підрядників для будівництва мосту було перераховано 505,1 млн.грн, на ньому задіяно 134 особи.
“Завершення робіт заплановано на 2021 рік. Роботи по будівництву мостового переходу не припиняються протягом року”, — повідомила дирекція.
Нагадаємо, у 2019 році в бюджеті Києва на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 тис. грн.