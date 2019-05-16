Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст ми відкриємо до кінця наступного року – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.
"Наше завдання - до кінця наступного року запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Мешканці Троєщини чекають на це", - сказав Кличко.
За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.
Також протягом найближчих двох років у столиці планують завершити будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської гілки метрополітену - "Мостицька" і "Проспект Правди".
Відповідаючи на запитання ведучого, Кличко зазначив, що на Шулявському шляхопроводі будівельні роботи тривають за графіком. "Роботи зі зведення Шулявського мосту тривають за графіком. Наші плани - до кінця цього року відкрити рух транспорту по новому Шулявському шляхопроводу", - сказав Кличко.