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Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст ми відкриємо до кінця наступного року – Кличко

Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст ми відкриємо до кінця наступного року – Кличко

Київ • УНН

 • 8853 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст планують відкрити до кінця наступного року. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН з посиланням на прес-службу мера.

"Наше завдання - до кінця наступного року запустити автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст. Мешканці Троєщини чекають на це", - сказав Кличко.

За його словами, наступним етапом буде будівництво лінії метро на Троєщину.

Також протягом найближчих двох років у столиці планують завершити будівництво двох нових станцій Сирецько-Печерської гілки метрополітену - "Мостицька" і "Проспект Правди".

Відповідаючи на запитання ведучого, Кличко зазначив, що на Шулявському шляхопроводі будівельні роботи тривають за графіком. "Роботи зі зведення Шулявського мосту тривають за графіком. Наші плани - до кінця цього року відкрити рух транспорту по новому Шулявському шляхопроводу", - сказав Кличко.

Українські Національні Новини

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