Наложение через Подольско-Воскресенский мост мы откроем к концу следующего года - Кличко

"Наша задача - к концу следующего года запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Жители Троещины ждут этого", - сказал Кличко.

По его словам, следующим этапом будет строительство линии метро на Троещину.

Также в течение ближайших двух лет в столице планируется завершить строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена - "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Отвечая на вопрос ведущего, Кличко отметил, что на Шулявском путепроводе строительные работы продолжаются по графику. "Работы по возведению Шулявского моста продолжаются по графику. Наши планы - до конца этого года открыть движение транспорта по новому Шулявскому путепровода", - сказал Кличко.