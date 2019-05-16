Наложение через Подольско-Воскресенский мост мы откроем к концу следующего года - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Наложение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть к концу следующего года. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу мэра.
"Наша задача - к концу следующего года запустить автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Жители Троещины ждут этого", - сказал Кличко.
По его словам, следующим этапом будет строительство линии метро на Троещину.
Также в течение ближайших двух лет в столице планируется завершить строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена - "Мостицкая" и "Проспект Правды".
Отвечая на вопрос ведущего, Кличко отметил, что на Шулявском путепроводе строительные работы продолжаются по графику. "Работы по возведению Шулявского моста продолжаются по графику. Наши планы - до конца этого года открыть движение транспорта по новому Шулявскому путепровода", - сказал Кличко.