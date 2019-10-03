На Подольском мосту уже построили почти 3 км трассы метро

КИЕВ. 3 октября. УНН. На Подольском мосту в Киеве уже построили почти 3 км трассы метро, работы по строительству не будут прекращаться в течение года. Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказала Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.