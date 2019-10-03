На Подольском мосту уже построили почти 3 км трассы метро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. На Подольском мосту в Киеве уже построили почти 3 км трассы метро, работы по строительству не будут прекращаться в течение года. Об этом в ответ на информационный запрос УНН рассказала Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева.
“На сегодняшний день в основных конструкциях построено часть эстакады на Рыбачьем полуострове (0,400 км), левоповоротный съезд с Подольского мостового перехода на ул. Набережно-Рыбальскую (0,436 км), мост через р. Днепр (0,473 км), эстакаду на Трухановом острове (0,990 км), мост через р.Десенка (0,304км), эстакаду в ур. Горбачиха (0,530 км)”, — сообщила дирекция.
Выполняются работы по строительству заезда на Подольский мостовой переход с ул. Набережно-Крещатицкая в районе ул. Верхний-Нижний Вал и участка Подольского мостового перехода от дамбы Русановских садов до путепровода через железную дорогу.
“Мостовой переход рассчитан под совместимое движение автотранспорта (6 полос движения) и метрополитена. Длина совмещенной с Подольским мостовым переходом трассы метрополитена составляет 4,63 км, около 2,7 км из которых уже построено”, — сообщила дирекция.
По состоянию на 25 сентября на подрядчиков для строительства моста было перечислено 505,1 млн грн, на нем задействовано 134 человека.
“Завершение работ запланировано на 2021 год. Работы по строительству мостового перехода не прекращаются в течение года”, — сообщила дирекция.
Напомним, в 2019 году в бюджете Киева на строительство Подольского мостового перехода запланировано финансирование в сумме 630 тыс. грн.