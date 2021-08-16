Будівництво Подільського мосту: групі посадовців повідомили про підозри

ukru
17 березня, 19:38 • 104199 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 134642 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 193883 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 162374 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 159955 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 181517 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150582 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159553 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176220 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221946 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 63430 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 53920 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 45244 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 38752 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 76080 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 193862 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 168883 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 265235 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 261137 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 388986 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 67395 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 75478 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 72885 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103552 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 113449 перегляди
Актуальне
Будівництво Подільського мосту: групі посадовців повідомили про підозри

Будівництво Подільського мосту: групі посадовців повідомили про підозри

Київ • УНН

 • 16022 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. За 4,5 млн грн збитків на будівництві Подільського мосту групі посадовців повідомили про підозру. Серед підозрюваних — посадові особи профільного комунального підприємства та товариства-генпідрядника. Їм інкримінують привласнення коштів територіальної громади міста Києва та службову недбалість. Про це повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, у квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

У липні 2020 року керівники комунального підприємства та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць та внесли до них роботи, які фактично не виконувалися. Зокрема — роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду, які проводилися упродовж квітня-травня 2020 року. Даний факт було підтверджено і висновком експерта. Як результат, діями посадових осіб було завдано збитків на суму понад 4,5 млн грн.

Цитата

“На підставі отриманих доказів керівнику комунального було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а директорові товариства — за ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Крім того, на підставі ухвал суду правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів. Заходи тривають.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомили у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва, що на будівництво Подільського мосту в Києві було виділено 1 787,9 млн гривень. І що наразі підрядникам перераховано кошти на загальну суму 954,5 млн грн.

Водночас, у 2019 році на ремонт Подільського мостового переходу було передбачено 830 млн грн.

У жовтні того ж року звітували про те, що на Подільському мосту побудували майже 3 км траси метро.

Також дирекція повідомляла, що завершити роботи планують у 2021 році.

16 серпня стало відомо, що столична прокуратура проводить обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, у замовника робіт та підрядника.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами