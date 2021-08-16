Будівництво Подільського мосту: групі посадовців повідомили про підозри

Деталі

За даними слідства, у квітні 2017 року посадові особи комунального підприємства та комерційної структури уклали договір генпідряду на виконання робіт з будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві.

У липні 2020 року керівники комунального підприємства та генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за поточний місяць та внесли до них роботи, які фактично не виконувалися. Зокрема — роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду, які проводилися упродовж квітня-травня 2020 року. Даний факт було підтверджено і висновком експерта. Як результат, діями посадових осіб було завдано збитків на суму понад 4,5 млн грн.

Цитата

“На підставі отриманих доказів керівнику комунального було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, а директорові товариства — за ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Крім того, на підставі ухвал суду правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів. Заходи тривають.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомили у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва, що на будівництво Подільського мосту в Києві було виділено 1 787,9 млн гривень. І що наразі підрядникам перераховано кошти на загальну суму 954,5 млн грн.



Водночас, у 2019 році на ремонт Подільського мостового переходу було передбачено 830 млн грн.



У жовтні того ж року звітували про те, що на Подільському мосту побудували майже 3 км траси метро.



Також дирекція повідомляла, що завершити роботи планують у 2021 році.

16 серпня стало відомо, що столична прокуратура проводить обшуки в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, у замовника робіт та підрядника.