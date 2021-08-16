Строительство Подольского моста: группе должностных лиц сообщили о подозрениях

ukru
Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 18194 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 49627 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 136407 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 154306 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124854 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121027 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 158071 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 124914 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 169387 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143586 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

2 марта, 22:19 • 28957 просмотра
Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

Уже 8 пострадавших, среди них ребенок: новые подробности попадания БпЛА в Харькове

2 марта, 22:41 • 66879 просмотра
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState

3 марта, 00:28 • 53470 просмотра
"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

"Это больше, чем просто отношения": Зеленский о будущем диалога с США

3 марта, 01:48 • 59958 просмотра
США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

США готовы возобновить отношения с Украиной при одном условии - Рубио

03:21 • 74152 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 154304 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 158069 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 316875 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 283657 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 268192 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 136405 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 127962 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 169384 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 124688 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 124550 просмотра
Актуальное
Строительство Подольского моста: группе должностных лиц сообщили о подозрениях

Строительство Подольского моста: группе должностных лиц сообщили о подозрениях

Киев  •  УНН

 • 16016 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Из-за 4,5 млн грн убытков на строительстве Подольского моста группе должностных лиц сообщили о подозрении. Среди подозреваемых — должностные лица профильного коммунального предприятия и общества-генподрядчика. Им инкриминируют присвоение средств территориальной общины города Киева и служебную халатность. Об этом сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает УНН.

Детали

По данным следствия, в апреле 2017 года должностные лица коммунального предприятия и коммерческой структуры заключили договор генподряда на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве.

В июле 2020 года руководители коммунального предприятия и генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за текущий месяц и внесли в них работы, которые фактически не выполнялись. В частности — работы по окраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда, которые проводились в течение апреля-мая 2020 года. Данный факт был подтвержден и заключением эксперта. Как результат, действиями должностных лиц был нанесен ущерб на сумму более 4,5 млн грн.

Цитата

“На основании полученных доказательств руководителю коммунального было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, а директору общества — по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Кроме того, на основании постановлений суда правоохранители проводят обыски в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов. Мероприятия продолжаются.

Напомним

Ранее УНН сообщили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, на строительство Подольского моста в Киеве было выделено 1 787,9 млн гривен. И что теперь подрядчикам перечислены средства на общую сумму 954,5 млн грн.

В то же время, в 2019 году на ремонт Подольского мостового перехода было предусмотрено 830 млн грн.

В октябре того же года отчитывались о том, что на Подольском мосту построили почти 3 км трассы метро.

Также дирекция сообщала, что завершить работы планируется в 2021 году.

16 августа стало известно, что столичная прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, у заказчика работ и подрядчика.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы