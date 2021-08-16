Справа Подільського мосту: з обшуками прийшли в департамент КМДА, до замовника і підрядника

Цитата:

“...У рамках кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади міста Києва та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві проводяться обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, КП “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва”, ДП “Укрдержбудекспертиза”, у генерального підрядника, а також у підрядних організаціях (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Деталі

Як вказали у прокуратурі, слідством встановлено, що у квітні 2017 року між комунальним підприємством “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та ТОВ “Еко-Буд-Трейд” укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по об’єкту: “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві”.

Надалі, у липні 2020 року, за повідомленням, виконувач обов’язків директора КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних будівельних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року роботи з фарбування низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

"Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника використаних на об’єкті: “Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві” не виконувались", - зауважили у прокуратурі

Внаслідок зазначених дій, згідно з оцінкою, наведенею правоохоронцям, місцевому бюджету територіальної громади міста Києва спричинено збитки на загальну суму понад 4,5 млн грн.

"На цей час на підставі ухвал суду у службових приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства, підрядних організацій, а також за місцями проживання фігурантів провадження тривають обшуки", - підсумували у прокуратурі.

Доповнення

Раніше УНН повідомили у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва, що на будівництво Подільського мосту в Києві було виділено 1 787,9 млн гривень. І що наразі підрядникам перераховано кошти на загальну суму 954,5 млн грн.

Водночас, у 2019 році на ремонт Подільського мостового переходу було передбачено 830 млн грн.

У жовтні того ж року звітували про те, що на Подільському мосту побудували майже 3 км траси метро.

Також дирекція повідомляла, що завершити роботи планують у 2021 році.