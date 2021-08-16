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Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику

Дело Подольского моста: с обысками пришли в департамент КГГА, к заказчику и подрядчику

Киев  •  УНН

 • 17723 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Столичная прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, у заказчика работ и подрядчика по делу о хищениях на строительстве так называемого Подольского моста. Убытки столичному бюджету превышают 4,5 млн грн. Об этом сообщили УНН в Киевской городской прокуратуре.

Цитата:

"... В рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины города Киева и служебной халатности при строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве проводятся обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева", ГП "Укргосстройэкспертиза", у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Как указали в прокуратуре, следствием установлено, что в апреле 2017-го между коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и ООО "Эко-Строй-Трейд" был заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве ".

В дальнейшем, в июле 2020 года, по сообщению, исполняющий обязанности директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" и руководитель генподрядной организации подписали акт приемки выполненных строительных работ за июль 2020 года, в которые были внесены сведения о выполнении в течение апреля-мая 2020-го работы по покраске низа железобетонных пролетных плит автопроезда от опоры к опоре длиной 33 м.

"Согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной строительно-технической экспертизы, работы, предусмотренные технологическими картами производителя использованных на объекте "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в г. Киеве" не выполнялись", - отметили в прокуратуре

Вследствие указанных действий, согласно оценкам, приведенным правоохранителями, местному бюджету территориальной общины города Киева нанесен ущерб на общую сумму более 4,5 млн грн.

"В настоящее время на основании постановлений суда в служебных помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, коммунального предприятия, подрядных организаций, а также по месту жительства фигурантов производства продолжаются обыски", - подытожили в прокуратуре.

Дополнение

Ранее УНН сообщили в Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева, что на строительство Подольского моста в Киеве было выделено 1 787,9 млн гривен. И что на данный момент подрядчикам перечислены средства на общую сумму 954,5 млн грн.

В то же время, в 2019 году на ремонт Подольского мостового перехода было предусмотрено 830 млн грн.

В октябре того же года отчитывались о том, что на Подольском мосту построили почти 3 км трассы метро.

Также дирекция сообщала, что завершить работы планируется в 2021 году.

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