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Будівництво Подільського мосту: правоохоронці знову прийшли з обшуками до офісів підрядних компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Правоохоронці провели обшуки у тіньовому офісі підрядних компаній за фактом розкрадання 3 млрд грн під час будівництва Подільського мосту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Будівництво Подільського мосту: правоохоронці знову прийшли з обшуками до офісів підрядних компаній

Деталі

Слідством встановлено, що між КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та ТОВ “Інвестиційно-будівельна компанія “Укрбуд” укладено договір щодо виконання проектних та вишукувальних робіт по об’єкту: “Будівництво Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві”.

У подальшому ТОВ “ІБК “Укрбуд” на умовах субпідряду залучило до виконання робіт ТОВ “Міжнародний проектний інститут”, яким фактично і здійснювались роботи з розробки проектної документації по об’єкту.

Повідомляється, що невстановленими особами підроблено від імені ТОВ “Міжнародний проектний інститут” проектну документацію по об’єкту будівництва та подано для проходження експертизи до ДП “Укрдержбудекспертиза”.

У зв’язку із цим в приміщенні тіньового офісу компаній, які підконтрольні бенефіціару компанії-генерального підрядника будівництва, проведено обшук та вилучено документи, які відображають протиправну діяльність, 37 печаток товариств з ознаками фіктивності, залучених до обготівкування коштів, носії інформації та інші докази, які мають значення для кримінального провадження.

Крім того, в приміщенні ДП “Укрдержбудекспертиза” напередодні також проведено обшук та вилучено підроблену проектну документацію.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться експертизи. Слідство триває.

Контекст

У жовтні правоохоронці повідомили про підозру керівництву комунального підприємства “Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та ще декількох підрядних організацій у справі за фактом розкрадання коштів будівництві Подільського мосту в Києві.

Раніше УНН повідомили у Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Києва, що на будівництво Подільського мосту в Києві було виділено 1 787,9 млн гривень. І що наразі підрядникам перераховано кошти на загальну суму 954,5 млн грн.

Водночас, у 2019 році на ремонт Подільського мостового переходу було передбачено 830 млн грн.

У жовтні того ж року звітували про те, що на Подільському мосту побудували майже 3 км траси метро.

Також дирекція повідомляла, що завершити роботи планують у 2021 році.

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