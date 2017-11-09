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Строительство "Северного потока - 2" отложили из-за Дании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Строительство Nord Stream 2 ("Северного потока - 2") отложат из-за Данского законопроекта, который блокирует проект газопровода, по которому газ должен поставляться в Европу в обход Украины, передает УНН со ссылкой на Platts.

Высокопоставленный чиновник операционной компании Nord Stream 2 согласился в среду, что газопровод столкнулся с задержкой, если Дания применит новое законодательство, которое будет запрещать строительство “Северного потока — 2” через ее воды.

Финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран (Paul Corcoran), выступая на газовой конференции в Милане, сказал, что оператор запланированной линии в 55 млрд.куб.м в год из России в Германию должен быть перенаправлен за пределы территориальных вод Дании, если новое законодательство получит одобрение парламента.

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“Нам, возможно, придется изметить маршрут, что будет стоить дороже и, вероятно, приведет к задержке. Мы изучаем варианты — глядя на новый маршрут и любую экологическую работу, если мам придется представить новое предложение”, — сказал Коркоран.

Несмотря на разочарование, вызванное возможной задержкой в ​​расписании Nord Stream 2, Коркоран сказал, что реализация проекта продвигается вперед.

Также дополнительные разрешения на строительство требуются из Финляндии, Швеции.

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Коркоран сказал, что в июне 2018 года планируется начать строительство морской части трубопровода.

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