Будівництво "Північного Потоку - 2" відклали через Данію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Будівництво Nord Stream 2 ("Північного потоку - 2") відкладуть через Данський законопроекту, який блокує проект газопроводу, по якому газ повинен поставлятися в Європу в обхід України, передає УНН з посиланням на Platts.
Високопоставлений чиновник компанії Nord Stream 2 погодився в середу, що газопровід зіткнеться із затримкою, якщо Данія застосує нове законодавство, яке заборонятиме будівництво "Північного потоку - 2" через її води.
Фінансовий директор Nord Stream 2 Пол Коркоран (Paul Corcoran), виступаючи на газовій конференції в Мілані, сказав, що оператор запланованої лінії в 55 млрд.куб.м на рік з Росії до Німеччини повинен бути перенаправлений за межі територіальних вод Данії, якщо нове законодавство отримає схвалення парламенту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Газпром" очікує дозвіл 5-ти країн на будівництво "Північного потоку-2"
"Нам, можливо, доведеться змінити маршрут, що буде коштувати дорожче і, ймовірно, призведе до затримки. Ми вивчаємо варіанти - дивлячись на новий маршрут і будь-яку екологічну роботу, якщо мам доведеться представити нову пропозицію", - сказав Коркоран.
Незважаючи на можливу затримкою в розкладі Nord Stream 2, Коркоран сказав, що реалізація проекту просувається вперед.
Також додаткові дозволи на будівництво потрібні з Фінляндії, Швеції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Північний потік-2" натрапив на перешкоди в Данії
Коркоран сказав, що в червні 2018 року планується почати будівництво морської частини трубопроводу.