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Будівництво "Північного Потоку - 2" відклали через Данію

Будівництво "Північного Потоку - 2" відклали через Данію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Будівництво Nord Stream 2 ("Північного потоку - 2") відкладуть через Данський законопроекту, який блокує проект газопроводу, по якому газ повинен поставлятися в Європу в обхід України, передає УНН з посиланням на Platts.

Високопоставлений чиновник компанії Nord Stream 2 погодився в середу, що газопровід зіткнеться із затримкою, якщо Данія застосує нове законодавство, яке заборонятиме будівництво "Північного потоку - 2" через її води.

Фінансовий директор Nord Stream 2 Пол Коркоран (Paul Corcoran), виступаючи на газовій конференції в Мілані, сказав, що оператор запланованої лінії в 55 млрд.куб.м на рік з Росії до Німеччини повинен бути перенаправлений за межі територіальних вод Данії, якщо нове законодавство отримає схвалення парламенту.

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"Нам, можливо, доведеться змінити маршрут, що буде коштувати дорожче і, ймовірно, призведе до затримки. Ми вивчаємо варіанти - дивлячись на новий маршрут і будь-яку екологічну роботу, якщо мам доведеться представити нову пропозицію", - сказав Коркоран.

Незважаючи на можливу затримкою в розкладі Nord Stream 2, Коркоран сказав, що реалізація проекту просувається вперед.

Також додаткові дозволи на будівництво потрібні з Фінляндії, Швеції.

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Коркоран сказав, що в червні 2018 року планується почати будівництво морської частини трубопроводу.

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