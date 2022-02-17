Здание МИД Великобритании подсветили цветами флага Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Лондоне здание Министерства иностранных дел Великобритании подсветили цветами украинского флага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу британского МИД в Twitter.
Детали
Здание внешнеполитического ведомства подсветили в знак поддержки Украины в связи с агрессией Российской Федерации.
“Великобритания стоит бок о бок с Украиной перед лицом агрессивной кампании России. Как свободная демократическая страна в Европе Украина имеет право определять свое будущее без угрозы насильственного вторжения на границе”, — говорится в сообщении.
Напомним
Известные грузинские актеры, певцы, спортсмены и политики записали видео в поддержку Украины из-за угрозы вторжения РФ.