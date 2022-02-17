Здание МИД Великобритании подсветили цветами флага Украины

Детали

Здание внешнеполитического ведомства подсветили в знак поддержки Украины в связи с агрессией Российской Федерации.

“Великобритания стоит бок о бок с Украиной перед лицом агрессивной кампании России. Как свободная демократическая страна в Европе Украина имеет право определять свое будущее без угрозы насильственного вторжения на границе”, — говорится в сообщении.

Напомним

Известные грузинские актеры, певцы, спортсмены и политики записали видео в поддержку Украины из-за угрозы вторжения РФ.