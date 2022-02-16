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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64515 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Відомі грузини записали відео на підтримку України

Відомі грузини записали відео на підтримку України

Київ • УНН

 • 59813 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Відомі грузинькі актори, співаки, спортсмени та політики записали відео на підтримку Україні через загрозу вторгнення РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Formula у Facebook.

Деталі

До українського народу звернулися актор та співак Вахтанг Кікабідзе, співачка Ніно Катамадзе, громадська активістка Татуша Арвеладзе, шеф-кухар Міша Авсаджанішвілі, баскетболіст Георгій Цинцадзе, режисерки Кеті Мачаваріані та Саломе Джаші, сценарист Ніка Мзареулишвілі, засновник Formula Міша Мшвілдадзе, телережисер Міхеїл Гонгадзе, співзасновниця Kyiv Art & Fashion Days Софо Чконія, учасник дитячого “Євробачення” Ніко Каджаия, філософ Леван Гамбашидзе, вчитель Ладо Абхазава, експрезидент Грузії Георгій Маргвелашвілі, історик Юлон Гагошидзе, а також оператор Зураб Алавердашвілі.

Вони наголосили, що вірять в український народ і його спроможність протистояти Росії. Також зазначили, що Грузія завжди підтримувала українців та продовжить це робити.

“Успіх України — це успіх Грузії. Ваша перемога — це наша перемога, ваша свобода — це наша свобода... Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Грузія!”, — йдеться у зверненні.

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