Известные грузины записали видео в поддержку Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Известные грузинские актеры, певцы, спортсмены и политики записали видео в поддержку Украины из-за угрозы вторжения РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Formula в Facebook.
Детали
К украинскому народу обратились актер и певец Вахтанг Кикабидзе, певица Нино Катамадзе, общественная активистка Татуша Арвеладзе, шеф-повар Миша Авсаджанишвили, баскетболист Георгий Цинцадзе, режиссера Кэти Мачавариани и Саломе Джаши, сценарист Ника Мзареулишвили, основатель Formula Миша Мшвилдадзе, телережиссер Михаил Гонгадзе, соучредитель Kyiv Art & Fashion Days Софо Чкония, участник детского “Евровидение” Нико Каджаия, философ Леван Гамбашидзе, учитель Ладо Абхазава, бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, историк Юлон Гагошидзе, а также оператор Зураб Алавердашвили.
Они подчеркнули, что верят в украинский народ и его способность противостоять России. Также отметили, что Грузия всегда поддерживала украинцев и продолжит это делать.
“Успех Украины — это успех Грузии. Ваша победа — это наша победа, ваша свобода — это наша свобода. Да здравствует свободная Украина! Да здравствует свободная Грузия!”, — говорится в обращении.