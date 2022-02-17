Будівлю МЗС Великої Британії підсвітили кольорами прапора України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Лондоні будівлю Міністерства закордонних справ Великої Британії підсвітили кольорами українського прапора. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу британського МЗС у Twitter.
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Будівлю зовнішньополітичного відомства підсвітили на знак підтримки України у зв’язку з агресією Російської Федерації.
“Великобританія стоїть пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресивної кампанії Росії. Як вільна демократична країна в Європі Україна має право визначати своє майбутнє без загрози насильницького вторгнення на кордоні”, — йдеться в повідомленні.
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