"Будивельнык" стал вторым полуфиналистом Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В поединке 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу киевский "Будивельнык" на паркете "Дворца Спорта" принимал БК "Запорожье-WOG", передает корреспондент УНН.
С первых секунд баталии самый титулованный клуб страны "Будивельнык" захватил инициативу на паркете и с ней лидерство в счете - 26:15. Однако на большой перерыв клубы ушли всего с 5 очковым преимуществом (45:40), которые "Будивельнык" должны были отыграть после первого поединка в Запорожье (73:78).
Старт третьего отрезка игры прошел в пользу гостей и счет стал равным. В дальнейшем "Будивельнык" начал пользоваться слабыми местами оппонентов, часто набирая очки после быстрых прорывов и праздновал победу - 83:68.
Персональная статистика: "Будивельнык" - Дугат 26 очков и 8 передач, Анисимов 16, Стефенс 15, "Запорожье" - Буренко 23 очка, Конате 15.
Напомним, что первым полуфиналистом соревнований стал одесский "БИПА", который не проводил ответный матч с "Кривбассом" (снялся с турнира).