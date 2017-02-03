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"Будивельнык" стал вторым полуфиналистом Кубка Украины

Киев • УНН

 • 8849 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В поединке 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу киевский "Будивельнык" на паркете "Дворца Спорта" принимал БК "Запорожье-WOG", передает корреспондент УНН.

"Будивельнык" стал вторым полуфиналистом Кубка Украины

С первых секунд баталии самый титулованный клуб страны "Будивельнык" захватил инициативу на паркете и с ней лидерство в счете - 26:15. Однако на большой перерыв клубы ушли всего с 5 очковым преимуществом (45:40), которые "Будивельнык" должны были отыграть после первого поединка в Запорожье (73:78).

Старт третьего отрезка игры прошел в пользу гостей и счет стал равным. В дальнейшем "Будивельнык" начал пользоваться слабыми местами оппонентов, часто набирая очки после быстрых прорывов и праздновал победу - 83:68.

Персональная статистика: "Будивельнык" - Дугат 26 очков и 8 передач, Анисимов 16, Стефенс 15, "Запорожье" - Буренко 23 очка, Конате 15.

Напомним, что первым полуфиналистом соревнований стал одесский "БИПА", который не проводил ответный матч с "Кривбассом" (снялся с турнира).

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