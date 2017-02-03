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"Будівельник" став другим півфіналістом Кубка України

Київ • УНН

 • 8849 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. У поєдинку у відповідь 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу київський "Будівельник" на паркеті "Палацу Спорту" приймав БК "Запоріжжя-WOG", передає кореспондент УНН.

"Будівельник" став другим півфіналістом Кубка України

З перших секунд баталії найтитулованіший клуб країни "Будівельник" захопив ініціативу на паркеті і з нею лідерство у рахунку – 26:15. Однак на велику перерву клуби пішли лише за 5 очок переваги (45:40), які "будівели" мали відіграти після першого поєдинку у Запоріжжі (73:78).

Старт третього відрізку гри пройшов на користь гостей і рахунок став рівним. Надалі "Будівельник" почав користатися слабкими місцями опонентів, часто набираючи бали після швидких проривів і святкував перемогу – 83:68.

Персональна статистика: "Будівельник" – Дугат 26 очок і 8 передач, Анісімов 16, Стефенс 15, "Запоріжжя" – Буренко 23 очки, Конате 15.

Нагадаємо, що першим півфіналістом змагань став одеський "БІПА", котрий не проводив матч-відповідь із "Кривбасом" (знявся із турніру).

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