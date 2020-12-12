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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64556 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 86043 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 113054 просмотра

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3 марта, 11:09 • 148336 просмотра

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"Будивельник" продолжил победное шествие в чемпионате украинской Суперлиги

"Будивельник" продолжил победное шествие в чемпионате украинской Суперлиги

Киев  •  УНН

 • 12580 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Киевский “Будивельник” провел домашний матч с “Харьковскими Соколами” в рамках тура баскетбольной Суперлиги, передает УНН со ссылкой на сайт ФБУ.

“Будивельник” начал матч очень уверенно. Киевляне доминировали под щитами (14 подборов против 2), а к тому же демонстрировали великолепный процент реализации с игры. В следующей 10-минутке киевляне были менее собранными.

В заключительной части “Соколы” продолжали уверенно играть, как и в 3-й четверти, и снова забрали четверть в свой актив. Но гандикап, который “Будивельник” одержал еще в первой четверти (15), был слишком большим, чтобы наверстать упущенное — 94:80.

Самым результативным игроком поединка стал Роберт Девое, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 12 подборов.

Заметим, что “Будивельник” имеет 4 победы в 4-х матчах и имеет ряд игр в запасе. Также клуб имеет 3 выигрыша подряд. “Соколы” имеют 3 победы в 11 матчах.

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