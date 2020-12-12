“Будівельник” продовжив переможний хід в чемпіонаті української Суперліги

“Будівельник” розпочав матч дуже впевнено. Кияни домінували під щитами (14 підбирань проти 2), а до того ж демонстрували чудовий відсоток реалізації з гри. У наступній 10-хвилинці кияни були менш зібраними.

В заключній частині “Соколи” продовжували впевнено грати, як і в 3-й чверті і знову забрали чверть у свій актив. Але гандикап, який “Будівельник” здобув ще у першій чверті (+15), був занадто великим, аби надолужити втрачене — 94:80.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став Роберт Девоє, який оформив дабл-дабл з 25 очок та 12 підбирань.

Зауважимо, що “Будівельник” має 4 перемоги в 4-х матчах та має ряд ігор в запасі. Також клуб має 3 виграші поспіль. “Соколи” мають 3 перемоги в 11 матчах.