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"Будивельнык" минимально победил БК "Днепр" и возглавил Суперлигу

Киев • УНН

 • 8310 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В центральном поединке игрового вечера Суперлиги Пари-Матч киевский "Будивельнык" на паркете "Дворца Спорта" вырвал победу над баскетболистами "Днепра", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Встреча проходила в неуступчивой борьбе и одном из оппонентов на удавалось вырваться на значительное расстояние вперед. Развязка, как и предполагалось состоялась в концовке: сначала Александр Мишула, который практически весь матч был пассивным, точным трехочковым вывел "Днепр" вперед, однако последнее слово осталось за "Будивельныком".

Центровой Михаил Анисимов заработал на себе фолы и реализовал оба штрафных. Сделать последнюю атаку результативной "Днепру" не удалось - 75:74.

Персональная статистика баскетболистов:
"Будивельник" - Анисимов 23 + 6 подборов, Горбенко 15 Дроздов 10 + 5 передач + 5 подборов, Отверченко 10
"Днепр" - Тимофеенко 19 + 8 подборов, Загреба 17 + 10 подборов, Ревзин 17.

Таким образом, "Будивельнык" с 17 очками (7 побед и 3 поражения) вышел на первое место чемпионата. "Днепр" с 16 баллами занимает 3-й ступень (7 побед и 2 поражения).

Напомним, что "Будивельнык" свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч проведут 10 ноября дома против "Николаева", а "Днепр" 11 ноября сыграет выездной поединок против чемпиона Украины "Химика".

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Украинские Национальные Новости

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