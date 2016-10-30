"Будивельнык" минимально победил БК "Днепр" и возглавил Суперлигу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В центральном поединке игрового вечера Суперлиги Пари-Матч киевский "Будивельнык" на паркете "Дворца Спорта" вырвал победу над баскетболистами "Днепра", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Встреча проходила в неуступчивой борьбе и одном из оппонентов на удавалось вырваться на значительное расстояние вперед. Развязка, как и предполагалось состоялась в концовке: сначала Александр Мишула, который практически весь матч был пассивным, точным трехочковым вывел "Днепр" вперед, однако последнее слово осталось за "Будивельныком".
Центровой Михаил Анисимов заработал на себе фолы и реализовал оба штрафных. Сделать последнюю атаку результативной "Днепру" не удалось - 75:74.
Персональная статистика баскетболистов:
"Будивельник" - Анисимов 23 + 6 подборов, Горбенко 15 Дроздов 10 + 5 передач + 5 подборов, Отверченко 10
"Днепр" - Тимофеенко 19 + 8 подборов, Загреба 17 + 10 подборов, Ревзин 17.
Таким образом, "Будивельнык" с 17 очками (7 побед и 3 поражения) вышел на первое место чемпионата. "Днепр" с 16 баллами занимает 3-й ступень (7 побед и 2 поражения).
Напомним, что "Будивельнык" свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч проведут 10 ноября дома против "Николаева", а "Днепр" 11 ноября сыграет выездной поединок против чемпиона Украины "Химика".