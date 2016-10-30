"Будивельнык" минимально победил БК "Днепр" и возглавил Суперлигу

Встреча проходила в неуступчивой борьбе и одном из оппонентов на удавалось вырваться на значительное расстояние вперед. Развязка, как и предполагалось состоялась в концовке: сначала Александр Мишула, который практически весь матч был пассивным, точным трехочковым вывел "Днепр" вперед, однако последнее слово осталось за "Будивельныком".

Центровой Михаил Анисимов заработал на себе фолы и реализовал оба штрафных. Сделать последнюю атаку результативной "Днепру" не удалось - 75:74.

Персональная статистика баскетболистов:

"Будивельник" - Анисимов 23 + 6 подборов, Горбенко 15 Дроздов 10 + 5 передач + 5 подборов, Отверченко 10

"Днепр" - Тимофеенко 19 + 8 подборов, Загреба 17 + 10 подборов, Ревзин 17.

Таким образом, "Будивельнык" с 17 очками (7 побед и 3 поражения) вышел на первое место чемпионата. "Днепр" с 16 баллами занимает 3-й ступень (7 побед и 2 поражения).

Напомним, что "Будивельнык" свой следующий матч в Суперлиге Пари-Матч проведут 10 ноября дома против "Николаева", а "Днепр" 11 ноября сыграет выездной поединок против чемпиона Украины "Химика".