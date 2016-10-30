"Будівельник" мінімально переміг БК "Дніпро" та очолив Суперлігу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У центральному поєдинку ігрового вечора Суперліги Парі-Матч київський “Будівельник” на паркеті “Палацу Спорту” вирвав перемогу над баскетболістами “Дніпра”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Зустріч проходила в непоступливій боротьбі і жодному із опонентів на вдавалося вирватися на значну відстань вперед . Розв’язка, як і передбачалося відбулась у кінцівці: спочатку Олександр Мішула, який практично весь матч був пасивним, точним триочковим вивів “Дніпро” вперед, проте останнє слово залишилося за “Будівельником”.
Центровий Михайло Анісімов заробив на собі фоли і реалізував обидва штрафних. Зробити останню атаку результативною “Дніпру” не вдалося — 75:74.
Персональна статистика баскетболістів:
“Будівельник” — Анісімов 23 + 6 підбирань, Горбенко 15, Дроздов 10 + 5 передач + 5 підбирань, Отверченко 10
“Дніпро” — Тимофеєнко 19 + 8 підбирань, Загреба 17 + 10 підбирань, Ревзін 17.
Таким чином, “Будівельник із 17 очками (7 перемог і 3 поразки) вийшов на перше місце чемпіонату. “Дніпро” з 16 балами посідає 3-й щабель (7 звитяг і 2 поразки).
Нагадаємо, що “Будівельник” свій наступний матч у Суперлізі Парі-Матч проведе 10 листопада вдома проти “Миколаєва”, а “Дніпро” 11 листопада зіграє виїзний поєдинок проти чемпіона України “Хіміка”.