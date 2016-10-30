"Будівельник" мінімально переміг БК "Дніпро" та очолив Суперлігу

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24018 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 49406 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69150 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139374 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202359 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191470 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211977 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197034 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152483 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153337 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Фіцо заговорив про готовність до нової зустрічі з урядом України

2 квітня, 17:49 • 22008 перегляди

У Німеччині трагічно загинув 18-річний український футболіст Олександр Шворак

2 квітня, 18:00 • 19929 перегляди

росіяни поширюють фейк про нібито вербування молодих людей до лав ЗСУ під час турніру з карате - ЦПД РНБО

2 квітня, 18:09 • 20286 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

2 квітня, 18:15 • 20930 перегляди

Жіноча збірна України U-19 не змогла вчасно вилетіти на матч відбору Євро-2025: всі деталі

2 квітня, 18:25 • 12296 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 481406 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 317669 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379767 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 491682 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735752 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124396 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183975 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126753 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161551 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184745 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

"Будівельник" мінімально переміг БК "Дніпро" та очолив Суперлігу

"Будівельник" мінімально переміг БК "Дніпро" та очолив Суперлігу

Київ • УНН

 • 8310 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У центральному поєдинку ігрового вечора Суперліги Парі-Матч київський “Будівельник” на паркеті “Палацу Спорту” вирвав перемогу над баскетболістами “Дніпра”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Зустріч проходила в непоступливій боротьбі і жодному із опонентів на вдавалося вирватися на значну відстань вперед . Розв’язка, як і передбачалося відбулась у кінцівці: спочатку Олександр Мішула, який практично весь матч був пасивним, точним триочковим вивів “Дніпро” вперед, проте останнє слово залишилося за “Будівельником”.

Центровий Михайло Анісімов заробив на собі фоли і реалізував обидва штрафних. Зробити останню атаку результативною “Дніпру” не вдалося — 75:74.

Персональна статистика баскетболістів:
“Будівельник” — Анісімов 23 + 6 підбирань, Горбенко 15, Дроздов 10 + 5 передач + 5 підбирань, Отверченко 10
“Дніпро” — Тимофеєнко 19 + 8 підбирань, Загреба 17 + 10 підбирань, Ревзін 17.

Таким чином, “Будівельник із 17 очками (7 перемог і 3 поразки) вийшов на перше місце чемпіонату. “Дніпро” з 16 балами посідає 3-й щабель (7 звитяг і 2 поразки).

Нагадаємо, що “Будівельник” свій наступний матч у Суперлізі Парі-Матч проведе 10 листопада вдома проти “Миколаєва”, а “Дніпро” 11 листопада зіграє виїзний поєдинок проти чемпіона України “Хіміка”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$83,762.20
Золото
$3,168.92
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,830.30