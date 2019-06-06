Строительные работы снова подорожали

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Стоимость строительно-монтажных работ в Украине в январе-апреле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, выросла на 11%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.

Следует отметить, что стоимость строительно-монтажных работ в апреле по сравнению с мартом увеличилась на 0,4%. Если говорить о различных строительных сферах, то больше всего выросла стоимость работ в сфере жилищного строительства – на 0,8% за месяц.

Напомним, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя и части зоны проведения Операции объединенных сил.

Как пояснили у крупнейшего столичного застройщика, стоимость строительных работ растет и будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента продаж и маркетинга ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова, объяснила, что этому способствует ряд факторов.

"Новостройки дорожают. На некоторые объекты Компания уже повысила цены на другие будет повышать по мере роста самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.

По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.

Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто откладывал покупку, не упустить возможности купить по старой цене.

Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.

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