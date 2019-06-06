Будівельні роботи знову подорожчали

КИЇВ. 6 травня. УНН. Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні у січні-квітні 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зросла на 11%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.