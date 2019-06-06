Будівельні роботи знову подорожчали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні у січні-квітні 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зросла на 11%. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Державної служби статистики.
Слід зазначити, що вартість будівельно-монтажних робіт у квітні у порівнянні з березнем збільшилася на 0,4%. Якщо говорити про різні будівельні сфери, то найбільше зросла вартість робіт у сфері житлового будівництва - на 0,8% за місяць.
Нагадаємо, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, Севастополя та частини зони проведення Операції об'єднаних сил.
Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість будівельних робіт зростає і буде зростати. Відповідно буде зростати і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова, пояснила, що цьому сприяє низка факторів.
"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти Компанія вже підвищила ціни на інші підвищуватиме в міру зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, перш за все, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, зростає і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.
За її словами, зростання цін впливає на продажі лише частково, адже купівля житла - не одномоментне рішення.
Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто відкладав покупку, не упустити можливості купити за старою ціною.
Окрім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку і іпотеку.