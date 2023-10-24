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Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

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Дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Дом прокремлевского блогера Анатолия Шария в Таррагоне, Испания забросали коктейлями Молотова. Об этом сообщили elDiario, пишет УНН.

Дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова

Детали

Прошлым утром дом пропагандиста Анатолия Шария и его семьи в Рода-де-Бера (Таррагона) атаковали коктейлями Молотова. Это один из самых серьезных актов насилия, которому подвергся Шарий с момента его приезда в Испанию три года назад.

Шарий подвергается преследованиям с тех пор, как его задержали в Испании два года назад, но позже отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. 

Однако испанские судебные власти отклонили запрос Украины на его экстрадицию. 

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