Дом Шария в Испании забросали коктейлями Молотова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Дом прокремлевского блогера Анатолия Шария в Таррагоне, Испания забросали коктейлями Молотова. Об этом сообщили elDiario, пишет УНН.
Детали
Прошлым утром дом пропагандиста Анатолия Шария и его семьи в Рода-де-Бера (Таррагона) атаковали коктейлями Молотова. Это один из самых серьезных актов насилия, которому подвергся Шарий с момента его приезда в Испанию три года назад.
Шарий подвергается преследованиям с тех пор, как его задержали в Испании два года назад, но позже отпустили из-под стражи под подписку о невыезде.
Однако испанские судебные власти отклонили запрос Украины на его экстрадицию.
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