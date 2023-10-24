Будинок Шарія в Іспанії закидали коктейлями Молотова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Будинок прокремлівського блогера Анатолія Шарія в Таррагоні, Іспанія закидали коктейлями Молотова. Про це повідомили elDiario, пише УНН.
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Минулого ранку будинок пропагандиста Анатолія Шарія та його родини в Рода-де-Бера (Таррагона) атакували коктейлями Молотова. Це один із найсерйозніших актів насильства, який зазнав Шарій з моменту його приїзду до Іспанії три роки тому.
Нагадаємо
Шарій зазнає переслідувань з тих пір, як його затримали в Іспанії два роки тому, але пізніше відпустили з-під варти під підписку про невиїзд.
Проте іспанська судова влада відхилила запит України на його екстрадицію.
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