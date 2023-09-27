Правоохранители сообщили о подозрении в коллаборационизме экс-адвокату медведчука и шария
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборанта валентина рыбина, который сейчас возглавляет так называемый «организационно-правовой департамент министерства информполитики Херсонской области рф», сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Отмечается, что рыбин был личным адвокатом медведчука и шария, которые подозреваются в государственной измене.
В начале полномасштабного вторжения россии он выехал за пределы Украины и уже из-за границы написал пост в Facebook, где призвал украинцев прекратить сопротивление оккупантам.
Впоследствии рыбин прибыл во временно оккупированную часть Херсонской области, где устроился в руководящий состав местной оккупационной администрации рф. На этой «должности» рыбин выполняет задание москвы по усилению оккупационного режима через массовое распространение кремлевской пропаганды.
Кроме того, коллаборационист вошел в состав пропутинской партии «единая россия», от которой пытался «баллотироваться» в так называемое «законодательное собрание Херсонской области» осенью этого года. В рамках «предвыборной кампании» он неоднократно выступал в поддержку агрессивной политики кремля, а также агитировал местных жителей поддержать оккупантов.
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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили рыбину о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Поскольку коллаборационист находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
Напомним
Ранее СБУ уже квалифицировала его преступные действия по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).