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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Дом мэра Броваров ограбили - открыто производство

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Киевской области группа неизвестных лиц ограбила дом мэра Броваров Игоря Сапожко. Полиция открыла производство. Об этом журналисту УНН сообщила начальница отдела коммуникации ГУНП в Киевской области Виталия Грохольская.

Дом мэра Броваров ограбили - открыто производство

"Группа неизвестных лиц около 21 часов ворвались в дом супругов в селе Гнидын, там они угрожая физической расправой требовали деньги. Украв деньги и украшения, они скрылись в неизвестном направлении", - сказала Грохольская.

По ее словам, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи.

"Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия... чтобы задержать нападавших. По данному факту открыто уголовное производство по ст.187 УК (разбой - ред.), - рассказала Грохольская.

Также она отметила, что потерпевший не был госпитализирован.

Как сообщалось, ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале обвинил нынешнего мэра Броваров Игоря Сапожко в незаконной одинаковой нумерации бюллетеней и контрольных талонов. Также было зафиксировано соответствующие факты фальсификации с бюллетенями.

Так, в Броварах повторные выборы состоятся 17 января.

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