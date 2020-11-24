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У Броварах повторні вибори відбудуться 17 січня

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Новий склад Броварської міської ТВК під час засідання призначив дату проведення місцевих виборів у Броварах на 17 січня 2021 року. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ, передає УНН.

«У результаті обговорення Броварська ТВК одноголосно прийняла рішення провести вибори міського голови Броварів та депутатів міської ради Броварської громади на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, тобто 17 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Додамо, що Київський окружний адміністративний суд 9 листопада визнав місцеві вибори у Броварах такими, що не відбулися, та зобов’язав міську ТВК провести повторні вибори міського голови й депутатів міської ради. Причиною для визнання виборів такими, що не відбулися, адмінсуд вказав низку порушень, зокрема «право на вільні вибори, процедура таємного голосування, рівне виборче право, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки».

Як повідомляв УНН раніше, у стінах Броварської ТВК, що на Київщині, спостерігач зафіксувала, що деякі члени комісій не запаковують відповідним чином виборчу документацію, а згортають їх у трубочку та у мішку транспортують до ТВК.

Також в коридорі міської ТВК спостерігач помітила членкиню дільничної виборчої комісії із пачкою спецпакетів з виборчою документацією, які були не заклеєні.

Українські Національні Новини

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