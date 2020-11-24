У Броварах повторні вибори відбудуться 17 січня

«У результаті обговорення Броварська ТВК одноголосно прийняла рішення провести вибори міського голови Броварів та депутатів міської ради Броварської громади на останню неділю шістдесятиденного строку з дня прийняття рішення про їх призначення, тобто 17 січня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Додамо, що Київський окружний адміністративний суд 9 листопада визнав місцеві вибори у Броварах такими, що не відбулися, та зобов’язав міську ТВК провести повторні вибори міського голови й депутатів міської ради. Причиною для визнання виборів такими, що не відбулися, адмінсуд вказав низку порушень, зокрема «право на вільні вибори, процедура таємного голосування, рівне виборче право, а також те, що в назві типів виборів в бюлетенях допущені грубі помилки».

Як повідомляв УНН раніше, у стінах Броварської ТВК, що на Київщині, спостерігач зафіксувала, що деякі члени комісій не запаковують відповідним чином виборчу документацію, а згортають їх у трубочку та у мішку транспортують до ТВК.



Також в коридорі міської ТВК спостерігач помітила членкиню дільничної виборчої комісії із пачкою спецпакетів з виборчою документацією, які були не заклеєні.